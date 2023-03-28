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Giriş Tarihi: 29.3.2023 00:46

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde günün sonuçları!

AA
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde günün sonuçları!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, 7 karşılaşmayla tamamlandı.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki A, D ve I gruplarında ikinci hafta maçları yapıldı.

İspanya, A Grubu mücadelesinde deplasmanda İskoçya'ya 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7 ve 51. dakikalarda Scott McTominay attı.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, sahasında ağırladığı Hırvatistan'a 2-0 yenildi. Konuk takımın gollerini 20 ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti. Grubun diğer maçında ise Galler, Kieffer Moore'un golüyle Letonya'yı 1-0 yendi.

Ay yıldızlılar, bu sonuçların ardından grupta ikinci haftayı 3 puanla 3. sırada tamamladı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Gürcistan-Norveç: 1-1

İskoçya-İspanya: 2-0

D GRUBU

Türkiye-Hırvatistan: 0-2

Galler-Letonya: 1-0

I GRUBU

İsviçre-İsrail: 3-0

Romanya-Belarus: 2-1

Kosova-Andorra: 1-1

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EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde günün sonuçları!
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