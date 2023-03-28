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Giriş Tarihi: 28.3.2023 09:36 Son Güncelleme: 28.3.2023 09:43

Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Brezilya'da yeni Alex olarak görülüyor...

Fenerbahçe Marlon Gomes’e teklifini sundu! Brezilya’da yeni Alex olarak görülüyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-Lacivertli ekip, Brezilya'nın Vasco da Gama takımında forma giyen ve ülkesinde yeni Alex olarak nitelendirilen Marlon Gomes'i gündemine aldı ve oyuncu için teklifini sundu.

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden kolları sıvamış durumda. Sarı-Lacivertli kurmayların hedefinde bu kez 19 yaşındaki bir Brezilyalı futbolcu var.

Fenerbahçe'nin, 19 yaşındaki hücumcu orta saha oyuncusu Marlon Gomes için Vasco da Gama'ya 5 milyon euroluk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un da Brezilyalı futbolcuyu çok beğendiği ve transfere son derece olumlu yaklaştığı öğrenildi.

3 BÖLGEDE FORMA GİYİYOR
Portekizli teknik adamın çok beğendiği genç yıldız için "Brezilya milli takımının gelecekteki kaptanı." ifadesini kullandığı da ortaya çıktı. Aralık 2003 doğumlu olan Marlon Gomes, 10 numara dışında merkez orta saha ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, 12 kez Brezilya'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Vasco da Gama kulübüyle 31 Aralık 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marlon'un Avrupa'da forma giymeye sıcak baktığı ve şu ana kadar kendisine yapılan en ciddi teklifin de Fenerbahçe'den geldiği ifade ediliyor. 19 yaşındaki orta sahanın aynı zamanda yakın gelecekte Brezilya Milli Takım kadrosunda kendisine yer bulabileceği ve bunun bir sürpriz olmayacağı da Brezilya basını tarafından ifade ediliyor.

JESUS'UN GÖZÜNDEN KAÇMADI
19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes, kalitesi dışında liderlik özellikleri ile de dikkat çeken bir oyuncu. Marlon, Jesus'un da dikkatini çekmeyi başarmış bir isim. (sporx)

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Fenerbahçe Marlon Gomes'e teklifini sundu! Brezilya'da yeni Alex olarak görülüyor...
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