56 yaşındaki hoca, “Eskisi gibi genç Hırvat oyuncular neden çıkmıyor” sorusuna “Biz 3.5 milyonluk bir ülkeyiz, Türkiye 80 milyon nüfusa sahip, Bursa 3 milyonluk şehir. Ama biz Dünya Kupası’nda üçüncü olduk. Bunun nasıl olduğunu kendinize sorun” yanıtını verdi
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi dün basın toplantısı düzenledi. 56 yaşındaki hoca, kendisine yöneltilen "Eskisi gibi genç Hırvat oyuncular göremiyoruz. Sebebi nedir" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Dalic, yeni oyuncu üretmenin çok zor olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Biz 3.5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz. Sizde daha kolay yeni oyuncuçıkabilir fakat 3.5 milyonluk ülkedeher an kaliteli oyuncu çıkmasıbiraz daha zor. Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu istikamette takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz. Bursa 3 milyonlukbir şehir, biz ülke olarak 3.5 milyonuz. Ama biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Şimdi bunun nasıl olduğunu kendinize sorun."