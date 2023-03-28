Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi dün basın toplantısı düzenledi. 56 yaşındaki hoca, kendisine yöneltilen "Eskisi gibi genç Hırvat oyuncular göremiyoruz. Sebebi nedir" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Dalic, yeni oyuncu üretmenin çok zor olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: "Biz 3.5 milyonluk bir ülkeyiz, siz 80 milyon nüfusa sahipsiniz.Takıma dahil ettiğimiz iki stoperimiz var. Onların yaşları genç. İzlediğimiz genç oyuncular da var. Bu istikamette takımımızı yavaş yavaş yenileyeceğiz.Ama biz Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Şimdi bunun nasıl olduğunu kendinize sorun."