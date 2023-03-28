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Giriş Tarihi: 28.3.2023 13:47 Son Güncelleme: 28.3.2023 14:06

Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek

Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek

Eski milli futbolcu Arda Turan, A Milli Takım’ın bu akşam Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçı öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek.

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan, bu akşam Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, müsabaka öncesinde forma ile UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri Arda Turan'a takdim edecek.

A Milli formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin, Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, Milli Takım ile 100 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlarda 18 gol kaydetti.

Ay-yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde de mücadele eden Arda, A Milli Takım'ın yarı finale yükselme başarısı gösterdiği EURO 2008 turnuvasında ön plana çıkan futbolcular arasında yer almıştı.

A Milli Takım'da 35 kez de kaptan olarak sahaya çıkan Arda Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.

173 KEZ TEMSİL ETTİ

A Millî formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Millî olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Millî düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.

Ay-Yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Turan, A Milli Takımımızın halen hafızalardan silinmeyen ve yarı finale yükselme başarısını gösterdiği EURO 2008 turnuvasının kahramanları arasında yer almış, İsviçre ve Çekya'ya attığı gollerle başarılı geri dönüşlerin sağlanmasında ve seri penaltı atışlarında kaydettiği golle Hırvatistan zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

A Millî Takım'da 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.

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Arda Turan, Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
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