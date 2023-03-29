Angel Di Maria transfer için son kararını verdi! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Angel Di Maria, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. İtalyan devi Juventus'un en etkili hücum silahlarından biri olan ve beklenmedik anlarda şapkadan tavşan çıkaran Di Maria, daha iyi bir kontrat ile Juventus formasını giymeye devam edecek.

DI MARIA KARARINI VERDİ!

Angel Di Maria ile ilgili kritik transfer gelişmesini İtalyan basını duyurdu. Galatasaray'ın da çok yakından ilgilendiği Angel Di Maria, transfer için kararını verdi.

ANGEL DI MARIA VE GALATASARAY

Son dönemde sık sık Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu, şu an için yeni bir maceraya yelken açmayı düşünmüyor.

DI MARIA İÇİN HER ŞEY AYNI

İtalyan devi Juventus'un en etkili hücum silahlarından biri olan ve beklenmedik anlarda şapkadan tavşan çıkaran Di Maria, daha iyi bir kontrat ile Juventus formasını giymeye devam edecek.

DI MARIA İÇİN HER ŞEY AYNI

İtalyan devi Juventus'un en etkili hücum silahlarından biri olan ve beklenmedik anlarda şapkadan tavşan çıkaran Di Maria, daha iyi bir kontrat ile Juventus formasını giymeye devam edecek.

JUVENTUS TEKLİYOR

Serie A tablosunda 41 puan ile 7. sırada olan Juventus, hücumdaki üretim konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor ve Angel Di Maria bu alandaki en kritik isim konumunda! Orta saha ile forvet arasındaki final paslarını ve şut tercihlerini yönlendiren Arjantinli, Juventus forması ile bu sezon 24 maça çıktı ve 8 gol ile 7 asistlik özel bir katkı sağladı. (Akşam)