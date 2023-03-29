Kai Havertz'den ilginç sözler! "Eşeklerle özel bir ilişkim var"

Chelsea'de forma giyen Alman hücum oyuncusu Kai Havertz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Havertz, Eşekler çok sakin hayvanlardır ve ben de sakin bir insan olduğum için kendimi onlar ile özdeşleştirmiş olabilirim. Maç kaybettiğimizde barınağa gidip hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum." dedi.

"BANA 'EŞEK' DİYORLAR"

İngiliz basınından The Guardian'a konuşan Havertz, "Bazı takım arkadaşlarım beni 'eşek' diye çağırıyor. Bunun oyunumla bir alakası yok. Her zaman eşekler ile özel bir ilişkim olduğunu düşündüm. Eşekler çok sakin hayvanlardır ve ben de sakin bir insan olduğum için kendimi onlar ile özdeşleştirmiş olabilirim. Maç kaybettiğimizde barınağa gidip hayvanlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Hayvanların gözlerine bakıp içlerinde insani bir yön görmek bana huzurlu hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY FUTBOL DEĞİL"

Futbola bakış açısını açıklayan Havertz, "Futbol, benim hayatımdaki en önemli şey değil. Hatta hayatımda futboldan 100 kat daha önemli gördüğüm şeyler var. Belki bunu duymak bazı insanlarım hoşuna gitmeyecek ancak benim düşüncelerim böyle. Bir maç kaybettiğimizde bunun bütün günümü etkilemesine izin veremem. Kız arkadaşım, Londra'ya gelmek için Almanya'daki bütün hayatından vazgeçti. Eve gidip onun gününü berbat etmeye hakkım yok. Eskiden böyle düşünemiyordum ama geliştim ve olgunlaştım." dedi.

"İÇİNİZDEN MESSI ÇIKMASINI BEKLİYORLAR"

Chelsea'nin yaptığı pahalı transferlere değinen Alman yıldız, "Takımdaki birçok şey değişti ve adaptasyon sürecine ihtiyacımız var. Çok fazla oyuncu geldi, teknik ekip değişti... Gerçekten kolay değil. Enzo Fernandez ve Myhalio Mudryk için çok yüksek ücretler ödendi ve ikisi de sadece 22 yaşında. Onlardan bir anda Neymar olmalarını bekleyemezsiniz. Bu biraz süre alacak, tıpkı bende olduğu gibi. Benim için ödenen bonservis bedeli de çok büyüktü. 80 milyon euro karşılığında Chelsea tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştum. Nasıl bu kadar büyük paralar harcanıyor anlamıyorum. Bu paralar oyunculara büyük bir baskı yaratıyor çünkü insanlar sizin içinizden Messi çıkacağını zannediyor." ifadelerini kullandı.

"KANTE 10 YILDIR AYNI TELEFONU KULLANIYOR"

Birlikte oynadığı oyunculardan örnekler veren Havertz, "Bazı futbolcular görünümüne çok önem verir; elmaslar, takılar... Ancak farklı karakterde futbolcularla da tanıştım. Toni Kroos bunlardan biridir: sakin, gerçekçi, gösterişli şeyleri sevmez. Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını biliyor. Diğer örnek, Kante. 10 yıldır aynı telefonu kullanıyor., araba umurunda değil, kıyafet umurunda değil." dedi.

Son olarak futbolun insanların insanlara etkisine değinen Kai Havertz, "Futbol insanları mutlu etmenin, onlara neşe vermenin, tutunacak bir şey bulmanın, yardım etmenin iyi bir yolu. Ama başka yollar da var. 7/24 futbol düşünmek, gerçekten sağlıklı bir şey değil." sözlerini sarf etti. (sporx)