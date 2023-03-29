Kim Min Jae’nin açıklamasına tepkiler yağdı! Özür dilemek zorunda kaldı...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Napoli forması giyen ve şampiyonluğa koşan Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-jae, dün hazırlık maçında Uruguay'a 2-1 yenildikleri maç sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

"MİLLİ TAKIM YERİNE SADECE KULÜBÜME ODAKLANMAK İSTİYORUM"

Güney Kore basınına konuşan başarılı oyuncu, "Zihinsel olarak çok yorgunum. Şu an için milli takım yerine sadece kulübüme odaklanmak istiyorum. Hiçbir şeyim yok" dedi.

KİM MİN-JAE'NİN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ, ÖZÜR DİLEDİ

Milli Takım yerine kulübü Napoli'ye odaklanmak istediği açıklamasını yapan ve büyük tepki alan Kim Min-jae, bir özür mesajı yayınladı.

"SÖZLERİME ŞAŞIRAN HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Güney Koreli oyuncu mesajında, "Sözlerime şaşıran herkesten özür dilerim. Ufak bir sakatlık geçirdim ve iyileştim. Çok maç oynadım ve hiç dinlenmeye fırsatım olmadı. Zihinsel olarak çöktüm ve bu açıklaması yaptım. Tekrar bizi destekleyen taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)