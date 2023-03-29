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Giriş Tarihi: 29.3.2023 10:11

Manchester United'da Harry Kane hamlesi! Yıldız oyuncuya dev teklif...

Manchester United’da Harry Kane hamlesi! Yıldız oyuncuya dev teklif...

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet transferi için harekete geçti. United, Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane'i kadrosuna katmak için dev teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane için flaş transfer iddiası ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan bilgiye göre; Manchester United yıldız golcü için dev bir miktarı gözden çıkardı.

Forvet transferinde Kane'i birinci hedef olarak belirleyen MANU, yaz döneminde Tottenham'a teklif götürecek. Mirror'da yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, Kane için 91 milyon Euro bonservis bedeli önerecek.

Spurs golcüsünün piyasa değeri Transfermarkt'a göre 90 milyon Euro olarak belirlend29 yaşındaki başarılı golcü Tottenham formasıyla toplam 425 maça çıktı ve 271 gol, 63 asist yaptı.

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Manchester United'da Harry Kane hamlesi! Yıldız oyuncuya dev teklif...
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