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Giriş Tarihi: 29.3.2023 15:30 Son Güncelleme: 29.3.2023 15:31

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Herve Renard dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu...

AA

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti. İstifa sonrası Suudi Arabistan Milli Takımı için flaş bir isim ortaya atıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Bolivya'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçının ardından istifa kararını duyuran Renard, "Bu takımla gelebileceğimiz maksimum seviyeye geldik. Dürüst olmam gerekirse, daha ileri bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Burada harika zaman geçirdim, herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı..

Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Deneyimli teknik direktörün, Fransa Kadın Milli Takımı'nı çalıştırması bekleniyor.

Zambiya ve Fildişi Sahili'ni çalıştırdığı dönemlerde Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Renard, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından üç kez yılın teknik direktörü unvanına layık görüldü. Fas, Gana ve Angola'nın milli takımlarını da yöneten Renard, kulüp kariyerinde ise Sochaux, Lille ve USM Alger'i çalıştırmıştı.

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Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da Herve Renard dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim belli oldu...
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