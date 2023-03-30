Sergio Agüero canlı yayında korkuttu!

Ünlü İspanyol Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un yayınına katılan Sergio Kun Agüero hem yayıncıyı hem de izleyenleri korkuttu. Yayın sırasında talihsiz bir olay yaşayan Arjantinli eski futbolcu birden yayının çehresini değiştirdi.

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City ile sözleşmesi biten Agüero Barcelona yolunu tutmuştu. Messi'nin ayrılmasının ardından Barcelona için önemli bir figür hale gelmesi beklenen Arjantinli oyuncu beklemediği bir olay yaşamıştı.

FUTBOLU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI

Kariyerinde Independiente, Atletico Madrid ve Manchester City formalarını başarıyla giyen yıldız forvet aynı şekilde Barcelona formasını da giymeye hazırlanıyordu. 2021 Temmuz'de başlayan Barcelona kariyerinde 5 maçta 1 gol atan Agüero şok bir sağlık problemiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.

KALBİ YÜZÜDEN 18 YILLIK KARİYERİNİ SONLANDIRDI

La Liga'da Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta nefes darlığı şikayetiyle oyundan çıkan Agüero'nun kalbinde aritmi tespit edilmişti. Tedavi süreci için hastaneye yatırılan Agüero'nun ilk etapta üç ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yaşadığı problemin ciddiyetini göze alıp doktorların dediklerine uyarak 33 yaşında emeklilik kararı alan futbolcu Aralık 2021'de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Tek golünü Real Madrid'e karşı atan Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

CANLI YAYINDA HASTALANDI

Twitch yayıncısı Ibai Llanos'un yayınına katılan Sergio Kun Agüero birden kendi tanımladığı şekliyle "mini aritmi" yaşadı ve sağlığını kontrol etmek için cep telefonunu kullandı.

Yayıncı Llanos'un Agüero'nun cevap vermediğini görünce neler olduğunu sordu. O an cep telefonunu kontrol eden eski futbolcu "Sanırım küçük bir ritim bozukluğum var." dedi.

28 yaşındaki yayıncı doktora gitmeyi teklif ederken Agüero teklifi reddederek "Hayır, çünkü bir çipim var ve beni algılayacak." diyerek hem yayıncı arkadaşını hem de izleyenleri rahatlattı. Ardından yayına son verildi. Kariyerinde 685 maçta 385 gol atıp 119 asist yapan yıldız oyuncu 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Kupası, 6 Lig Kupası, İngiliz Süper Kupa, 1 Copa America ve birer tane de UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa kazandı. (Fanatik)