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Giriş Tarihi: 30.3.2023 19:04 Son Güncelleme: 30.3.2023 19:06

UEFA'dan Türkiye'ye ceza yağmuru! 3 takımımıza birden...

UEFA’dan Türkiye’ye ceza yağmuru! 3 takımımıza birden...

UEFA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa maçlarındaki tribün ve saha olaylarından dolayı Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza verdi. Kurul, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe - Sevilla maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübe 44 bin Euro ve bir sonraki UEFA müsabakasında en az 5 bin koltuk kapatma cezası, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor - Basel maçında çıkan olaylardan dolayı kırmızı-beyazlı kulübe 1 maç seyircisiz oynama ve oyuncu Hakan Arslan'a da 3 maç men cezası, Trabzonspor'a da deplasmandaki Basel maçındaki tribün olayları nedeniyle 20 bin Euro para cezası verdi.

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UEFA'dan Türkiye'ye ceza yağmuru! 3 takımımıza birden...
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