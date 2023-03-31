Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri En çok kart gören ligler açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:45

En çok kart gören ligler açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?

UĞUR ÇEM
En çok kart gören ligler açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES’in son 3 sezonu dikkate alarak hazırladığı rapora göre Süper Lig’de maç başına 4.84 kart çıkarıldı. Sarı kartın değeri 4.55, kırmızı kartın ise 0.29 olarak kayıtlara geçti. İlk üçte Portekiz, Ukrayna ve Rusya yer aldı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), yayınladığı raporda Avrupa'daki sarı ve kırmızı kartların dağılımını gözler önüne serdi. 1 Ocak 2020'den bu yana UEFA'ya üye 31 federasyon verileri dikkate alınarak yapılan araştırmada; hakemler, Türkiye Süper Ligi'nde maç başına 4.84 kez kartlarına başvurdu. 1181 karşılaşmada bu değer sarı kartta 4.55, kırmızıda 0.29 olarak kayıtlara geçti. Bu çerçeveler ışığında ligimiz, Avrupa'nın birinci lig klasmanında 14'üncü, tüm dünyada ise 34. basamağa yerleşti.

BOLİVYA MAÇ BAŞINA 7 KARTLA ZİRVEDE
Spor Toto 1. Lig'de 90 dakika başına 4.92 kart çıkarken 4.67 sarı, 0.25 defa kırmızı kart gösterildi. Portekiz Süper Ligi, maç başı 5.90 ile Avrupa'nın en çok kart çıkarılan turnuva oldu. Liga NOS'u; Ukrayna (5.76), Rusya (5.72) ve Bulgaristan (5.59) ligleri takip etti. En az kart çıkanlar listesi sırasıyla Fransa Ligue 1 (4,18), Almanya Bundesliga (3,95), İngiltere Premier Lig (3,49) ve Hollanda Eredivisie (3,09) şeklinde oluştu. Hakemler, dünyada ise en çok Bolivya Primera Division'da ellerini ceplerine götürüp maç başına 7 kart gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | EYT sürecini hızlandıracak adım: SGK çalışanları için fazla mesai ücreti kararı
SON DAKİKA HABERİ: MGK sonrası yayınlanan bildiride kritik mesajlar! Terörle mücadelede kararlılık vurgusu
Karadeniz gazında sona gelindi! İşte evlerde kullanılacağı tarih
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Farzı ve Sünneti Kılınışı Nasıldır?
SON DAKİKA: Muharrem İnce geri adım atmadı, CHP medyası tehditlere başladı: Türkiye'de rahatça gezemeyeceksin
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK'lılar itirafı: Onlara ihtiyacımız var
HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
Dev projelerinin mühendisi Ersin Arıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İyi Parti'den istifa etmişti! Yavuz Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız!
ARKADAŞINA GÖNDER
En çok kart gören ligler açıklandı! Süper Lig kaçıncı sırada yer aldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA