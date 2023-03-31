Tahkim Kurulu, Dursun Özbek’e verilen cezayı kaldırdı! Jorge Jesus için yapılan başvuru reddedildi...

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.03.2023 tarih ve E.2022-2023/744 - K.2022-2023/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 31.03.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş., kulüp başkanı Dursun Aydın Özbek'in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin, kulüp sosyal medya hesabından 18.03.2023 ile 19.03.2023 tarihlerinde yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının itirazın kabulü ile kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş.'nin başkanı Dursun Aydın Özbek'in, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

JORGE JESUS İTİRAZI REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Jorge Jesus'a verilen para cezalarının kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.

Kararla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, başkanı Yıldırım Ali Koç'un kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama ve paylaşımlar nedeniyle FDT'nin 38/3 ve 38/2. maddeleri uyarınca 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, teknik sorumlusu Jorge Fernando Pınheıro De Jesus'un 16.03.2023 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısındaki beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 104.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

