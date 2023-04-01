Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı
Giriş Tarihi: 1.4.2023 14:02

Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

AA
Benfica’da teknik direktör Roger Schmidt’in sözleşmesi 2026’ya kadar uzatıldı

Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Benfica, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini yeniledi.

Benfica Kulübü, Schmidt'in 2024'te bitecek kontratının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu. Daha önce Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg, Çin'de Beijing Guoan ve Hollanda'da PSV'yi çalıştıran 56 yaşındaki Schmidt, geçen sezon sonunda Benfica'ya imza atmıştı.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Portekiz liginde tek yenilgi yaşayan Benfica, 68 puan toplayarak en yakın rakibi Porto'nun 10 puan önünde zirvede yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup şekilde çeyrek finale yükselen Portekiz temsilcisi, İtalya'nın Inter takımıyla eşleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SON DAKİKA: Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru...
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özrü kabahatinden büyük' dedirten seccade açıklaması! Milleti suçladı...
SON DAKİKA | Elazığ'da dehşete düşüren olay! Aynı evde 6 kişi ölü bulundu
SON DAKİKA Haberi: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte maaş ödeme günleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Benfica'da teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA