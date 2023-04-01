Cenk Tosun’un sözleşmesi Kadıköy’de uzayabilir

İki golü penaltıdan atan 31 yaşındaki santrforun 15 gol ya da asist katkısında sözleşmeyi devreye alacak kriteri tamamlamasına sadece bir adımı kaldı. Tosun Paşa'nın, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı skora katkı yaparak opsiyonu devreye sokmayı hedeflediği belirtildi.

Golcü futbolcuyla kısa süre içerisinde yeni kontrat için masaya oturulacak. 18 milyon TL olacak opsiyon sözleşmesinin biraz daha yukarı çekileceği ve 2 yıllık anlaşma yapılacağı gelen haberler arasında...

FENERBAHÇE'YE GOLÜ YOK

Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarıyla Fenerbahçe'ye 14 resmi maçta rakip olan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere henüz gol atma başarısı gösteremedi.

DERBİYİ KAZAN 100 BİN TL'Yİ AL

Bu arada Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe maçı için verilecek primi belirledi. Sezon başında 75 bin TL olarak açıklanan derbi galibiyetine verilen ödül, Kadıköy'deki zorlu maça özel olarak 100 bin TL'ye çıkarıldı.