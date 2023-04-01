Galatasaray’da kalacak mısın? Evet! Çok istiyorum

Arjantinli yıldız; İstanbul'daki mutluluğunu "PSG'de dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım. Ama sokağa çıktığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Burada ise müthiş bir ilgi görüyorum" sözleriyle dile getiriyor
Özellikle derbilerde attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbine giren Mauro İcardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Başkan Dursun Özbek veSportif A.Ş. Başkan Vekili ErdenTimur, sezon sonunda İcardi'ninbonservisi için girişimdebulunacaklarını ifadeetmişti. Takım arkadaşları da Arjantinli golcünün durumunu merak ediyor. Florya'da takım içinde gerçekleşen sohbetlerde Tangocu'ya hep aynı soru soruluyor: "Galatasaray'dakalacak mısın?"
HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR
İcardi net bir dille, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" cevabını veriyor. Duygusal bir oyuncu olan30 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı taraftardançok etkilendiğini her sohbetortamında dile getiriyor ve PSG ile Galatasaray'ı şu sözlerle kıyaslıyor: "Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Buradaise inanılmaz bir ilgi görüyorum.Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmekistiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum."
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İcardi, G.Saray formasıyla 3 büyük takıma da (FB, BJK, TS) gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun 14 maçta toplamda 9 gol ve 6 asisti var.