Galatasaray’da kalacak mısın? Evet! Çok istiyorum

Özellikle derbilerde attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbine giren Mauro İcardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor.Takım arkadaşları da Arjantinli golcünün durumunu merak ediyor. Florya'da takım içinde gerçekleşen sohbetlerde Tangocu'ya hep aynı soru soruluyor:İcardi net bir dille, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" cevabını veriyor.ve PSG ile Galatasaray'ı şu sözlerle kıyaslıyor: "Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum.O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum."İcardi, G.Saray formasıyla 3 büyük takıma da (FB, BJK, TS) gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun 14 maçta toplamda 9 gol ve 6 asisti var.