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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Galatasaray’da kalacak mısın? Evet! Çok istiyorum

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’da kalacak mısın? Evet! Çok istiyorum

Arjantinli yıldız; İstanbul'daki mutluluğunu "PSG'de dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım. Ama sokağa çıktığımda hiçbir şey hissetmiyordum. Burada ise müthiş bir ilgi görüyorum" sözleriyle dile getiriyor

Özellikle derbilerde attığı gollerle Galatasaray taraftarının kalbine giren Mauro İcardi'nin kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sezon sonunda İcardi'nin bonservisi için girişimde bulunacaklarını ifade etmişti. Takım arkadaşları da Arjantinli golcünün durumunu merak ediyor. Florya'da takım içinde gerçekleşen sohbetlerde Tangocu'ya hep aynı soru soruluyor: "Galatasaray'da kalacak mısın?"

HERKES FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN GELİYOR
İcardi net bir dille, "Galatasaray'da kalmak istiyorum" cevabını veriyor. Duygusal bir oyuncu olan 30 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılı taraftardan çok etkilendiğini her sohbet ortamında dile getiriyor ve PSG ile Galatasaray'ı şu sözlerle kıyaslıyor: "Dünyanın en iyi oyuncularıyla aynı takımdaydım ama Fransa'da sokağa çıktığımda özel bir şey hissetmiyordum. Burada ise inanılmaz bir ilgi görüyorum. Herkes yanıma gelip fotoğraf çektirmek istiyor. O saf sevgiyi hissediyorum. Burada çok mutluyum."

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İcardi, G.Saray formasıyla 3 büyük takıma da (FB, BJK, TS) gol atmayı başardı. Yıldız futbolcunun 14 maçta toplamda 9 gol ve 6 asisti var.

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Galatasaray’da kalacak mısın? Evet! Çok istiyorum
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