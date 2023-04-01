Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı
Giriş Tarihi: 1.4.2023 19:21

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı

AA
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti. Bu skorla birlikte puanını 72'ye yükselten Arsenal liderliğini sürdürdü.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 55. dakikalarda Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White ve 84. dakikada Granit Xhaka atarken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 72'ye çıkaran ve maç fazlası bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı yeniden 8'e yükseltti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

PREMİER LİG'DE DİĞER MAÇLARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Crystal Palace-Leicester City : 2-1

Brighton Hove Albion-Brentford: 3-3

Nottingham Forest-Wolverhampton: 1-1

Bournemouth-Fulham: 2-1

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
İstanbul Kadıköy'de İş Hakimi Necmi Arslan eşi tarafından öldürüldü
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özrü kabahatinden büyük' dedirten seccade açıklaması! Milleti suçladı...
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
SON DAKİKA Haberi: Seccadeye ayakkabı ile basan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağıyor! Aklamak isteyen İsmail Saymaz da nasibini aldı
SON DAKİKA: Terör sevici CHP'li Ezgi Yıldız'ı İBB neden işe aldı? Terleten soru...
İyi Parti il binasına isabet eden kurşunla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi
SABAH'ın 'Twitter algoritması' haberleri yankı uyandırdı! Elon Musk kaynak kodlarını açık hale getirdi: Utanç verici sorunlar keşfedilecek
Hamza Dağ'dan 'kurşun' provokasyonu yapan Akşener'e: Siyasi menfaat hevesi kursağınızda kaldı
Asrın felaketinde enkazdan çıkarılan “Mucize Bebek” annesine kavuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA