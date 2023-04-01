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Giriş Tarihi: 1.4.2023 22:32

Inter, Serie A'da mağlubiyetleri seriye bağladı

AA
Inter, Serie A’da mağlubiyetleri seriye bağladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Inter, Fiorentina'ya 1-0 yenilerek, ligde üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı. Gecenin bir diğer maçında Atalanta, Cremonese'yi 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ligde üst sıralara oynayan Inter, son haftaların formda ekiplerinden Fiorentina'yı Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede, Fiorentina'yı galibiyete taşıyan golü 53. dakikada Bonaventura kaydetti.

Mavi-siyahlı takımı deplasmanda 1-0 mağlup eden Fiorentina, ligde galibiyet serisini 5'e çıkardı. Puanını 40'a yükselten Fiorentina, 8. sıraya yükseldi.

Inter ise Fiorentina'ya tek golle boyun eğerek, ligde üst üste 3. maçından boynu bükük ayrıldı. 50 puanla 3. sırada bulunan Inter, Serie A'da son 5 haftada 4 yenilgi ve 1 galibiyet yaşadı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

ATALANTA DEPLASMANDA GALİP

Ligde 28. haftanın açılış maçında ise ligin son sırasındaki Cremonese, ligde üst sıralara oynayan Atalanta'yı konuk etti. Atalanta, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak, 3 puanı aldı.

Mavi-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada De Roon, 72. dakikada Boga, 90+3.dakikada ise Lookman attı. Ev sahibi Cremonese'nin tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Ciofani kaydetti.

Atalanta kadrosundaki milli oyuncu Merih Demiral, yedek soyunduğu müsabakaya 79. dakikada Toloi'nin yerine dahil oldu.

Atalanta, bu galibiyetle puanını 48 yaptı ve 5. sırada yer aldı. Cremonese ise son yer almaya devam etti.

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Inter, Serie A'da mağlubiyetleri seriye bağladı
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