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Giriş Tarihi: 1.4.2023 16:53

Manchester City, Liverpool'u rahat geçti! Kevin De Bruyne, Grealish ve Alvarez şov yaptı

İHA
Manchester City, Liverpool’u rahat geçti! Kevin De Bruyne, Grealish ve Alvarez şov yaptı

Manchester City, Premier Lig’in 29. haftasında evinde karşılaştığı Liverpool’u geriden 1-0 geriden gelip 4-1 mağlup etti. City, ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci yarısında 3 gol atarak rakibini rahat geçti. Erling Haaland'ın yokluğunda görev alan Alvarez 1 gol katkısı yaparken, Kevin De Bruyne ve Grealish maçı 1'er gol ve 1'er asistle tamamladı. Liverpool'un tek golü Salah'tan geldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City ile Liverpool, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 17. dakikasında konuk ekip Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, Julian Alvarez'in 27. dakikada attığı golle mücadelede eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Kevin De Bruyne'nin golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Müsabakanın 53. dakikasında İlkay Gündoğan topu filelerle buluşturarak skoru 3-1'e getirdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, mücadelenin 74. dakikasında da İngiliz futbolcu Jack Grealish'in golüyle bir kez daha öne geçen maviler, skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken, Manchester City bu zorlu mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Manchester bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 64'e yükseltti ve ikinci sıradaki bulunuyor. Bu sezonki 9. mağlubiyetini alan Liverpool ise 42 puanda 6. sırada yer alıyor.

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Manchester City, Liverpool'u rahat geçti! Kevin De Bruyne, Grealish ve Alvarez şov yaptı
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