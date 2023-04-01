Süper Lig’de Trabzonspor’un konuğu Kayserispor! Maçta ilk dakikalarda 2 gol

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Markovic, Visca, Maxi Gomez

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Mame Thiam.

ORHAN AK: "AVRUPA'DA OLMAK ZORUNDAYIZ"

Orhan Ak: "Bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir gerçeğimiz var; Trabzonspor yarışır. Bu sene şampiyonluktan uzak dursak da Avrupa'da olmak zorundayız. İki yolu var. Ligde ilk 3'te olmak ve açık, net hedefimiz olan Türkiye Kupası. Camianın, taraftarın beklentisini biliyoruz"