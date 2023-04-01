Süper Lig’de Trabzonspor’un konuğu Kayserispor! Maçta ilk dakikalarda 2 gol

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yeni yönetimin göreve başladığı Trabzonspor bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor.
Orhan Ak ile ikinci maçına çıkacak olan Fırtına'da hedef galibiyet serisi elde etmek. Orhan Ak ile ilk maçına çıkan Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etmişti. Bordo-mavili takım geçtiğimiz hafta, Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılmıştı.
CANLI SKOR: TRABZONSPOR 1-1 KAYSERİSPOR
GOLLER
1' Emrah Başsan
3' Maxi Gomez
İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Markovic, Visca, Maxi Gomez
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Mame Thiam.
ORHAN AK: "AVRUPA'DA OLMAK ZORUNDAYIZ"
Orhan Ak: "Bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir gerçeğimiz var; Trabzonspor yarışır. Bu sene şampiyonluktan uzak dursak da Avrupa'da olmak zorundayız. İki yolu var. Ligde ilk 3'te olmak ve açık, net hedefimiz olan Türkiye Kupası. Camianın, taraftarın beklentisini biliyoruz"