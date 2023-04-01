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Giriş Tarihi: 1.4.2023 15:37 Son Güncelleme: 1.4.2023 16:06

Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! Maçta ilk dakikalarda 2 gol

Süper Lig’de Trabzonspor’un konuğu Kayserispor! Maçta ilk dakikalarda 2 gol

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Abdullah Avcı sonrası takımın başına geçen teknik direktör Orhan Ak, ikinci maçında da galip gelmek istiyor. Maçın ilk 2 dakikasında peş peşe goller geldi.

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı bugünkü maçlarla başlıyor. Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve yeni yönetimin göreve başladığı Trabzonspor bugün evinde Kayserispor'u ağırlıyor.

Orhan Ak ile ikinci maçına çıkacak olan Fırtına'da hedef galibiyet serisi elde etmek. Orhan Ak ile ilk maçına çıkan Trabzonspor evinde Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etmişti. Bordo-mavili takım geçtiğimiz hafta, Gaziantep'in ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip sayılmıştı.

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CANLI SKOR: TRABZONSPOR 1-1 KAYSERİSPOR

GOLLER
1' Emrah Başsan
3' Maxi Gomez

İKİ TAKIMIN 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Siopis, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Markovic, Visca, Maxi Gomez

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Ackah, Mensah, Cardoso, Emrah, Mane, Mame Thiam.

ORHAN AK: "AVRUPA'DA OLMAK ZORUNDAYIZ"

Orhan Ak: "Bu maçı kazanmamız lazım. Şöyle bir gerçeğimiz var; Trabzonspor yarışır. Bu sene şampiyonluktan uzak dursak da Avrupa'da olmak zorundayız. İki yolu var. Ligde ilk 3'te olmak ve açık, net hedefimiz olan Türkiye Kupası. Camianın, taraftarın beklentisini biliyoruz"

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Süper Lig'de Trabzonspor'un konuğu Kayserispor! Maçta ilk dakikalarda 2 gol
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