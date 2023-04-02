Beşiktaş'tan maç sonu flaş açıklama! "Halil Umut Meler ve VAR hakemi hiç değişmiyor"

"BÜYÜK İHTİMAL BUGÜNKÜ MAÇIN SONUCUNU BEKLEMİŞ OLABİLİRLER"

Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarıyla ilgili henüz cevap gelmediğini belirten Kocadağ, "Büyük ihtimal bugünkü maçın sonucunu beklemiş olabilirler. Biz bu hafta onunla alakalı yeniden yönetim kurulunun bir araya gelerek bu kararı düzelttiği haberini almak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE FİKRİNİ DEĞİŞTİRENLER VAR"

Emre Kocadağ kaç kulübün Beşiktaş ile aynı düşüncede olduğu sorusuna ise, "Kulüpler Birliği'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Yani maalesef ülkede herkes adalet çağrısı yapıyor ama sıra kendisine geldiği zaman o adalet çizgisini şaşırıyor. Kendi çıkarının başladığı noktada kimsenin adaleti kalmıyor. Kulüp başkanları da herkes kendine göre bir hesap yapıyor. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz. Önemli olan kaç kulübün isteyip, istemediği değil. Federasyon oturup bunun adaletli bir şekilde çözümünü sağlayacak. Bizim puan beklentimiz yok. Biz rakiplerimizden sene sonu itibarıyla daha fazla deplasmana gitmiş oluyoruz. Futbolla uğraşan herkes hangisinin daha kolay, hangisinin daha zor olduğunu biliyor. Bize bir çözüm reçetesi sunsunlar. O çözüm reçetesini biz alırız, değerlendiririz ve onu da alırız başımızın üzerine koyarız. Bu alınmış olan karar bir çözüm değildir. Lig sonuçlanmadan çözüm kararının verilmesi lazım. Çünkü sıralamayı etkileyen bir durum ortaya çıkabilir. Ya da oynanacak olan maçlarla ilgili bir durum ortaya çıkabilir. En kısa sürede bu soru işaretini gidermeleri gerekiyor" cevabını verdi.