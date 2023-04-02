Bir ihtimal daha yok

Ligde son 3 maçını kazanan iki takım, seriyi sürdürmek ve moral bozukluğu yaşamamak istiyor. Beşiktaş'ta eksik yok Forvet hattı çöken Fenerbahçe'nin tesellisi Valencia'nın göreve hazır olması. Bu sezon derbi kazanamayan Kanarya, Kadıköy'ün coşkusuna güveniyor
FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?
SAMET YÜKSEL - SAMANDIRA
MİLLİ arayı Zenit maçıyla değerlendirdi.
Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz veSerdar Dursun'dan memnun kaldı.
FORVET hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarlahocasının gözüne girmeye çalıştı.
SEZONA iyi başlayan Crespo son haftalardaeleştirilerin hedefinde. Orta sahaiçin İrfan Can-Arda Güler arasında sonkarar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.
BÜYÜK maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.
SAVUNMA kurgusundaki isimler belli. Serdar,Samet, Szalai'nin forması garanti. Osayive Ferdi de kanat beklerinde görev alacak.
SALİH, Gedson ve Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyen Jesus'un, Arao ve Zajc'a güveni tam. İsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.
VALENCİA, yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasına 'Ben hazırım' mesajını verdi. Son dakika sürprizi olmazsa sahada.
NİJERYA Milli Takımı'ndan dönen Osayi'ye, Cenk Tosun'aadım bile attırmama görevi verildi. Tecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.
ALANYA karşılaşmasında kırmızı kart gören Jesus, görevini yardımcısı Deus'abırakıp tribünde olacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında da Deus takımı yönetmiş,Kanarya maçı 4-0 kazanmıştı.
FENERBAHÇE yönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç, derbilerde prim vermemegeleneğini rafa kaldırdı. Bu sefer 3 puanödülsüz kalmayacak.
BEŞİKTAŞ NASIL HAZIRLANDI?
OGÜN ŞAHİNOĞLU - ÜMRANİYE
SON 3 maçını kazanan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcuların keyfi yerinde. Öz güvenleri tam.
TAM 12 oyuncusu milli takımlara giden siyah-beyazlılarda akıllar nasıl geri döneceklerindeydi. Hiçbir futbolcunun sakatlıkyaşamadan takıma katılması teknikheyete derin bir "Oh!" çektirdi.
TAYYİP Talha Sanuç, İstanbulspor maçında sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte teknikheyet, yokluğundaki senaryoda RomainSaiss'ı sağ stoper düşünüyordu ancak 23yaşındaki futbolcu derbi öncesi sakatlığını atlatıphocasını sevindirdi.
KARTAL'IN yıldızı Rachid Ghezzal artıkfiziksel olarak maçların tamamını çıkarabilecekseviyeye gelmiş durumda.
TEKNİK direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının11'i ile çıkması bekleniyor.
DİZİLİŞTE de ciddi bir değişikliğe imza atmayacak olan Güneş, sadece son maçlarda merkezde oynatıp hücum görevi verdiğiSalih Uçan yerine bu kez Gedson Fernandes'tenön alana destek rolünü üstlenmesini bekliyor.
ÜMRANİYE'DE herkesin dilinde Aboubakar'ın derbi hırsı vardı. Kamerunlu, bireyselantrenörünü de İstanbul'a çağırdı ve Fenerbahçe maçına özel çalışmalarla hazırlandı.
TEKNİK heyet, rakibinin özellikle kanat bekte oynayan ikilisine dikkat çekti. Ferdi ve Osayi'yi etkisiz bırakmak için Cenkve Ghezzal'ın ikinci bölgeye çekilerek savunmayadestek vermeleri isteniyor.
ÖĞRENCİLERİNE önde baskı yerine merkezde karşılama sorumluluğu veren Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye de geçiş hücumuşansı vermemek adına bu planı işledi.
ŞENOL Güneş, Ümraniye'de şampiyonluk, sıralama gibi durumları konuşarak değil, maçın camia ve taraftar için önemini anlatarak motive etti Yönetimde galibiyete 100 bin TL prim verecek.
KRAL SESSİZLİĞİNİ BOZMAK İSTİYOR
25 Golle Süper Lig'de krallığa koşan, son 5 maçta 10 gol atan Fenerbahçeli Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor… Alanyaspor maçında dizindensakatlanan ve menüsküs teşhisikonan Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor. Tecrübeli oyuncu ilk yarıdaGalatasaray, Trabzon veBeşiktaş'a karşı skor üretememişti.
TARAFTAR YOK, YÖNETİM TAM KADRO F.BAHÇE taraftarı Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi. İl Güvenlik Kurulu kararınca Beşiktaş seyircisi Kadıköy'de olmayacak. Ancak siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, tam kadro stattaki yerlerini alacaklar.
BERİSHA PİYANGOSU
ALMANYA Bundesliga takımlarından Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi. Kulüp yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip "Ancak bunu vaktinde yapacağız" dedi. Berisha'nın transferinden Fenerbahçe 4 milyon Euro gelir elde edecek. Yıldız futbolcu bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asist üretti.
ABOUBAKAR: YİNE GOLÜM VAR
CENK:ASİSTİN BENDEN
EŞIKTAŞ'A ara transferde katılan Aboubakar, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta da gol sevinci yaşarken gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi. Bu sezon 10 gole imza atan ve takımın en skoreri olmayı başaran Cenk Tosun da kariyerinde ezeli rakibine ilk golünü atmak istiyor. Milli Takım'dan döner dönmez derbinin havasına giren iki oyuncudan Aboubakar'ın arkadaşlarına "Fenerbahçe'ye enson deplasmanda iki gol atmıştım,kazanmıştık ve o maç şampiyonluğunbaşlangıcı olmuştu.Yine boş geçmeyeceğim" dediği belirtildi. Cenk'in de tecrübeli yıldıza, "O zaman asistin benden olsun" diye takıldığı öğrenildi. Kamerunlu'nun ise arkadaşının bu jestine "Belki ben de sana asist yaparım" diye karşılık verdiği ifade edildi.
DERBİLERİN HAKEMİ
MHK, yapay zekaya bırakmadan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine bu sezon 4 büyük karşılaşmada da düdüğü verdiği Halil Umut Meler'i atamıştı. 36 yaşındaki Meler, bu sezon Kanarya'nın 4 maçında (2G- 2M) görev yaptı. Kartal'ın 2 mücadelesini (2M) yönetti.