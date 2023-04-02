Bir ihtimal daha yok

FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?

BEŞİKTAŞ NASIL HAZIRLANDI?

arayı Zenit maçıyla değerlendirdi.Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü.hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya dikeniyi başlayanOrta sahaiçin İrfan Can-Arda Güler arasında sonkarar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüzkurgusundaki isimler belli.Osayive Ferdi de kanat beklerinde görev alacak., Gedson ve Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyenİsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasınaSon dakika sürprizi olmazsa sahada.Milli Takımı'ndan dönenTecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.karşılaşmasında kırmızı kart görenKonyaspor ile oynanan erteleme maçında dayönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç,3 maçını kazanan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcuların12 oyuncusu milli takımlara giden siyah-beyazlılarda akıllar nasıl geri döneceklerindeydi.Talha Sanuç, İstanbulspor maçında sakatlık yaşamıştı. Bu süreçteyıldızı Rachidgelmiş durumda.direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynananbekleniyor.de ciddi bir değişikliğe imza atmayacak olan Güneş, sadece son maçlarda merkezde oynatıprolünü üstlenmesini bekliyor.herkesin dilinde Aboubakar'ın derbi hırsı vardı.ve Fenerbahçe maçına özel çalışmalarla hazırlandı.heyet, rakibinin özellikle kanat bekte oynayan ikilisine dikkat çekti. Ferdi ve Osayi'yi etkisiz bırakmak içinönde baskı yerine merkezde karşılama sorumluluğu veren Şenol Güneş,bu planı işledi.Güneş, Ümraniye'de şampiyonluk, sıralama gibi durumları konuşarak değil, maçın camia ve taraftar için önemini anlatarak motive etti25 Golle Süper Lig'de krallığa koşan,Fenerbahçeli Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor…Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor.BAHÇE taraftarı Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi. İl Güvenlik Kurulu kararınca Beşiktaş seyircisi Kadıköy'de olmayacak. Ancak siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, tam kadro stattaki yerlerini alacaklar.ALMANYA Bundesliga takımlarından Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi. Kulüp yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip "Ancak bunu vaktinde yapacağız" dedi. Berisha'nın transferinden Fenerbahçe 4 milyon Euro gelir elde edecek. Yıldız futbolcu bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asist üretti.CENK:EŞIKTAŞ'A ara transferde katılan Aboubakar, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta da gol sevinci yaşarken gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi. Bu sezon 10 gole imza atan ve takımın en skoreri olmayı başaran Cenk Tosun da kariyerinde ezeli rakibine ilk golünü atmak istiyor. Milli Takım'dan döner dönmez derbinin havasına giren iki oyuncudan Aboubakar'ın arkadaşlarınadediği belirtildi. Cenk'in de tecrübeli yıldıza, "O zaman asistin benden olsun" diye takıldığı öğrenildi. Kamerunlu'nun ise arkadaşının bu jestine "Belki ben de sana asist yaparım" diye karşılık verdiği ifade edildi.MHK, yapay zekaya bırakmadan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine bu sezon 4 büyük karşılaşmada da düdüğü verdiği Halil Umut Meler'i atamıştı. 36 yaşındaki Meler, bu sezon Kanarya'nın 4 maçında (2G- 2M) görev yaptı. Kartal'ın 2 mücadelesini (2M) yönetti.