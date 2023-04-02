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Giriş Tarihi: 2.4.2023

Bir ihtimal daha yok

Bir ihtimal daha yok

Ligde son 3 maçını kazanan iki takım, seriyi sürdürmek ve moral bozukluğu yaşamamak istiyor. Beşiktaş'ta eksik yok Forvet hattı çöken Fenerbahçe'nin tesellisi Valencia'nın göreve hazır olması. Bu sezon derbi kazanamayan Kanarya, Kadıköy'ün coşkusuna güveniyor

FENERBAHÇE'DE NELER YAŞANDI?

SAMET YÜKSEL - SAMANDIRA

MİLLİ arayı Zenit maçıyla değerlendirdi.
Crespo, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Joao Pedro'nun fizik durumu net bir şekilde görüldü. Jesus sadece Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan memnun kaldı.

FORVET hattında Batshuayi ve King'in sakatlığı nedeniyle gözünü formaya diken Serdar Dursun, ekstra çalışmalarla hocasının gözüne girmeye çalıştı.

SEZONA iyi başlayan Crespo son haftalarda eleştirilerin hedefinde. Orta saha için İrfan Can-Arda Güler arasında son karar Jesus'ta. Genç yıldız Arda bir adım önde.

BÜYÜK maçlarda 3'lü savunmayı tercih eden Jesus, Beşiktaş derbisinde de buna devam etmeyi planlıyor. Sıklıkla gördüğümüz 3-5-2'nin aksine diziliş 3-4-3 şeklinde olacak.




SAVUNMA kurgusundaki isimler belli. Serdar, Samet, Szalai'nin forması garanti. Osayi ve Ferdi de kanat beklerinde görev alacak.

SALİH, Gedson ve Hadziahmetovic üçlüsüne karşı dirençli bir orta alan isteyen Jesus'un, Arao ve Zajc'a güveni tam. İsmail Yüksek de seçeneklerden biri olacak.

VALENCİA, yaşadığı sakatlığa rağmen erken dönüşü ile herkesi şaşırtmakla kalmadı, hocasına 'Ben hazırım' mesajını verdi. Son dakika sürprizi olmazsa sahada.

NİJERYA Milli Takımı'ndan dönen Osayi'ye, Cenk Tosun'a adım bile attırmama görevi verildi. Tecrübeli hoca, oyuncusunun hızına ve çabukluğuna güveniyor.




ALANYA karşılaşmasında kırmızı kart gören Jesus, görevini yardımcısı Deus'a bırakıp tribünde olacak. Konyaspor ile oynanan erteleme maçında da Deus takımı yönetmiş, Kanarya maçı 4-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE yönetimi, şampiyonluk yolunda galibiyete önem veriyor. Başkan Ali Koç, derbilerde prim vermeme geleneğini rafa kaldırdı. Bu sefer 3 puan ödülsüz kalmayacak.

BEŞİKTAŞ NASIL HAZIRLANDI?

OGÜN ŞAHİNOĞLU - ÜMRANİYE

SON 3 maçını kazanan Beşiktaş'ta, teknik heyet ve futbolcuların keyfi yerinde. Öz güvenleri tam.

TAM 12 oyuncusu milli takımlara giden siyah-beyazlılarda akıllar nasıl geri döneceklerindeydi. Hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamadan takıma katılması teknik heyete derin bir "Oh!" çektirdi.

TAYYİP Talha Sanuç, İstanbulspor maçında sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte teknik heyet, yokluğundaki senaryoda Romain Saiss'ı sağ stoper düşünüyordu ancak 23 yaşındaki futbolcu derbi öncesi sakatlığını atlatıp hocasını sevindirdi.

KARTAL'IN yıldızı Rachid Ghezzal artık fiziksel olarak maçların tamamını çıkarabilecek seviyeye gelmiş durumda.




TEKNİK direktör Şenol Güneş'in, derbiye de son oynanan İstanbulspor karşılaşmasının 11'i ile çıkması bekleniyor.

DİZİLİŞTE de ciddi bir değişikliğe imza atmayacak olan Güneş, sadece son maçlarda merkezde oynatıp hücum görevi verdiği Salih Uçan yerine bu kez Gedson Fernandes'ten ön alana destek rolünü üstlenmesini bekliyor.

ÜMRANİYE'DE herkesin dilinde Aboubakar'ın derbi hırsı vardı. Kamerunlu, bireysel antrenörünü de İstanbul'a çağırdı ve Fenerbahçe maçına özel çalışmalarla hazırlandı.

TEKNİK heyet, rakibinin özellikle kanat bekte oynayan ikilisine dikkat çekti. Ferdi ve Osayi'yi etkisiz bırakmak için Cenk ve Ghezzal'ın ikinci bölgeye çekilerek savunmaya destek vermeleri isteniyor.

ÖĞRENCİLERİNE önde baskı yerine merkezde karşılama sorumluluğu veren Şenol Güneş, Fenerbahçe'ye de geçiş hücumu şansı vermemek adına bu planı işledi.

ŞENOL Güneş, Ümraniye'de şampiyonluk, sıralama gibi durumları konuşarak değil, maçın camia ve taraftar için önemini anlatarak motive etti Yönetim de galibiyete 100 bin TL prim verecek.



KRAL SESSİZLİĞİNİ BOZMAK İSTİYOR
25 Golle Süper Lig'de krallığa koşan, son 5 maçta 10 gol atan Fenerbahçeli Valencia, bu sezon derbilerdeki sessizliğini Beşiktaş'a karşı bozmak istiyor… Alanyaspor maçında dizinden sakatlanan ve menüsküs teşhisi konan Ekvadorlu yıldız, dönüşü için 3-4 haftalık bir süre verilirken herkesi şaşırttı. Valencia, Beşiktaş'a karşı oynayıp hem gol serisine devam etmek hem de bu sezon büyük maçlarda ilk kez sevinmek istiyor. Tecrübeli oyuncu ilk yarıda Galatasaray, Trabzon ve Beşiktaş'a karşı skor üretememişti.

TARAFTAR YOK, YÖNETİM TAM KADRO
F.BAHÇE taraftarı Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi. İl Güvenlik Kurulu kararınca Beşiktaş seyircisi Kadıköy'de olmayacak. Ancak siyah-beyazlıların Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, tam kadro stattaki yerlerini alacaklar.

BERİSHA PİYANGOSU
ALMANYA Bundesliga takımlarından Augsburg, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini almaya karar verdi. Kulüp yöneticisi Stefan Reuter, Augsburger Allemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki forvet oyuncusu için henüz satın alma opsiyonunu kullanmadıklarını belirtip "Ancak bunu vaktinde yapacağız" dedi. Berisha'nın transferinden Fenerbahçe 4 milyon Euro gelir elde edecek. Yıldız futbolcu bu sezon 20 maçta 9 gol, 4 asist üretti.

ABOUBAKAR: YİNE GOLÜM VAR

CENK:ASİSTİN BENDEN
EŞIKTAŞ'A ara transferde katılan Aboubakar, Süper Lig'de oynanan son 3 maçta da gol sevinci yaşarken gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi. Bu sezon 10 gole imza atan ve takımın en skoreri olmayı başaran Cenk Tosun da kariyerinde ezeli rakibine ilk golünü atmak istiyor. Milli Takım'dan döner dönmez derbinin havasına giren iki oyuncudan Aboubakar'ın arkadaşlarına "Fenerbahçe'ye en son deplasmanda iki gol atmıştım, kazanmıştık ve o maç şampiyonluğun başlangıcı olmuştu. Yine boş geçmeyeceğim" dediği belirtildi. Cenk'in de tecrübeli yıldıza, "O zaman asistin benden olsun" diye takıldığı öğrenildi. Kamerunlu'nun ise arkadaşının bu jestine "Belki ben de sana asist yaparım" diye karşılık verdiği ifade edildi.

DERBİLERİN HAKEMİ
MHK, yapay zekaya bırakmadan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine bu sezon 4 büyük karşılaşmada da düdüğü verdiği Halil Umut Meler'i atamıştı. 36 yaşındaki Meler, bu sezon Kanarya'nın 4 maçında (2G- 2M) görev yaptı. Kartal'ın 2 mücadelesini (2M) yönetti.

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