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Giriş Tarihi: 2.4.2023 16:08 Son Güncelleme: 2.4.2023 18:32

Giresunspor ile Alanyaspor puanları paylaştı! Süper Lig'de nefes kesen mücadele...

Giresunspor ile Alanyaspor puanları paylaştı! Süper Lig’de nefes kesen mücadele...

Spor Toto Süper Lig'in 27’nci haftasında Bitexen Giresunspor, kendi sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17'nci dakikada Balkovec, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına ortaladı, boş pozisyonda Efecan Karaca topa kafa ile vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 0-1

73'üncü dakikada Efecan düşmesine rağmen gönderdiği topu alan Zinedine Ferhat ceza sahasına girdiği anda kaleci Ferhat'ı geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2

84'üncü dakikada Hayrullah'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte kafayı vuran Doğan Can Davas farkı bire indirdi: 1-2

86'ncı dakikada Murat Cem Akpınar ceza sahasına girdiği anda Fatih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

VAR incelemesinin ardından 88'de topun başına geçen Kuwas, kaleciyi ve topu terse göndererek skoru eşitledi: 2-2

Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

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Giresunspor ile Alanyaspor puanları paylaştı! Süper Lig'de nefes kesen mücadele...
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