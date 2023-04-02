Karim Benzema kulüp tarihine geçti! Real Madrid, Valladolid’i 6-0 yendi

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid karşısında rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Rodrgyo Goes (Dk. 22), Karim Benzema (Dk. 29, Dk. 32 ve Dk. 36), Marco Asensio (Dk. 73) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+1) attı.

Karşılamada 7 dakika içinde hat-trick yapan ve bu sezonki toplam gol sayısını 14'e çıkaran Benzema, La Liga'da gol krallığı yarışında, Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ın (13 gol) önünde ikinci sıraya yükseldi.

Barcelona'da oynayan Robert Lewandowski 17 golle ilk sırada bulunuyor.

Diğer yandan 35 yaşındaki Fransız futbolcu Benzema, en az sürede hat-trick yapan futbolcular sıralamasında Real Madrid kulüp tarihinde birinci, La Liga'da ise 3. futbolcu oldu.

Benzema 65. dakikada yerini Eden Hazard'a bırakırken, 11 Eylül'den sonra ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda sahaya çıkan Belçikalı futbolcu, takımda bu zamana kadar kendisinden beklenileni veremediği için bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.

La Liga'da puanını 59'a çıkaran ve 2. sırada bulunan Real Madrid, lider Barcelona'yı 12 puan geriden takip ediyor.

Valladolid ise 28 puanla 16. sırada yer alıyor.