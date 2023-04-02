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Giriş Tarihi: 2.4.2023 19:36

Karim Benzema kulüp tarihine geçti! Real Madrid, Valladolid'i 6-0 yendi

AA
Karim Benzema kulüp tarihine geçti! Real Madrid, Valladolid’i 6-0 yendi

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 6-0 mağlup etti. 7 dakikada hat-trick yaparak Real Madrid kulüp tarihine geçen Karim Benzema, gol krallığı yarışında Enes Ünal'ın önünde ikinci sıraya yükseldi.

Ligde kalma mücadelesi veren Valladolid karşısında rahat bir galibiyet alan Real Madrid'in gollerini Rodrgyo Goes (Dk. 22), Karim Benzema (Dk. 29, Dk. 32 ve Dk. 36), Marco Asensio (Dk. 73) ve Lucas Vazquez (Dk. 90+1) attı.

Karşılamada 7 dakika içinde hat-trick yapan ve bu sezonki toplam gol sayısını 14'e çıkaran Benzema, La Liga'da gol krallığı yarışında, Getafe'de forma giyen Enes Ünal'ın (13 gol) önünde ikinci sıraya yükseldi.

Barcelona'da oynayan Robert Lewandowski 17 golle ilk sırada bulunuyor.

Diğer yandan 35 yaşındaki Fransız futbolcu Benzema, en az sürede hat-trick yapan futbolcular sıralamasında Real Madrid kulüp tarihinde birinci, La Liga'da ise 3. futbolcu oldu.

Benzema 65. dakikada yerini Eden Hazard'a bırakırken, 11 Eylül'den sonra ilk defa Santiago Bernabeu Stadı'nda sahaya çıkan Belçikalı futbolcu, takımda bu zamana kadar kendisinden beklenileni veremediği için bir grup taraftar tarafından ıslıklandı.

La Liga'da puanını 59'a çıkaran ve 2. sırada bulunan Real Madrid, lider Barcelona'yı 12 puan geriden takip ediyor.

Valladolid ise 28 puanla 16. sırada yer alıyor.

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Karim Benzema kulüp tarihine geçti! Real Madrid, Valladolid'i 6-0 yendi
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