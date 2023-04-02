Son dakika: Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 11’ler belli oldu

VALENCİA YETİŞTİ

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, derbide forma giyebilecek. Yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle milli takıma gidemeyen ve bu süreçte tedavi gören 33 yaşındaki yıldız oyuncu, bazı antrenmanları kaçırdı. Son idmanlarda hem bireysel hem takım çalışması gerçekleştiren Valencia, teknik direktör Jorge Jesus'un forma vermesi halinde kadroda yer alacak.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, derbide kart görmeleri durumunda VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında takımı yalnız bırakacak.