Fatih Karagümrük’ün bileği bükülmüyor! İstanbulspor galibiyet serisi başlatamadı...

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fabio Borini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

27. dakikada Fabio Borini'nin pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Matteo Ricci'nin gelişine vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazdan Magomed Ozdoev'un vuruşunda da kaleci Jensen bir kez daha topu çıkardı.

27. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada defanstan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.