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Giriş Tarihi: 3.4.2023 22:52 Son Güncelleme: 3.4.2023 22:54

Fatih Karagümrük'ün bileği bükülmüyor! İstanbulspor galibiyet serisi başlatamadı...

İHA
Fatih Karagümrük’ün bileği bükülmüyor! İstanbulspor galibiyet serisi başlatamadı...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Fabio Borini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen'de kaldı.

27. dakikada Fabio Borini'nin pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Matteo Ricci'nin gelişine vuruşunda kaleci David Jensen meşin yuvarlağı çıkardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazdan Magomed Ozdoev'un vuruşunda da kaleci Jensen bir kez daha topu çıkardı.

27. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

40. dakikada defanstan seken topu alan Emir Kaan Gültekin'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

67. dakikada sağ kanatta topu kapan Emeka Eze'nin ceza yayından sağından vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.

75. dakikada Emeka Eze'nin rakiplerini çalımlayıp ceza sahası içi sağ taraftan girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

82. dakikada Demeaco Duhaney'in sağ kanattan ortasında arka direkte topu alan Valon Ethemi'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Batuhan Şen meşin yuvarlağı çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında Davide Biraschi'nin Mehmet Yeşil'e yaptığı hareket sonrasında hakem Atilla Karaoğlan Biraschi'ye sarı kart gösterdi. Maçın 90. dakikasından da sarı kartı olan Davide Biraschi kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

PİRLO'NUN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Pirlı yönetimindeki kırmızı siyahlılar, bu maçlardan 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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Fatih Karagümrük'ün bileği bükülmüyor! İstanbulspor galibiyet serisi başlatamadı...
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