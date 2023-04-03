Lionel Messi’nin yeni adresi belli oldu! Yerine gelecek isim bile açıklandı...

PSG'de iki yıllık Lionel Messi dönemi sona eriyor. Fransız ekibinin taraftarlarının uzun süredir protesto ettiği Arjantinli yıldız, Lyon maçı öncesi de yuhalandı. Bu arada Lionel Messi'nin kariyeriyle ilgili kesin kararını verdiği belirtilirken, oyuncunun yeni adresini de duyurdular.

LIONEL MESSI'DE SON YAKIN

PSG'de Lionel Messi çatlağı! Taraftarların protesto etmeyi sürdürdüğü Arjantinli yıldız, opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sezon sonunda PSG'ye veda etmeye hazırlanan Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği İspanyol ve Fransız basınında geniş yankı buldu.

LIONEL MESSI'NİN YERİNE GELECEK İSİM BİLE BELLİ

Taraftarların öfke kustuğu Lionel Messi'nin PSG'yi kafasında bitirdiği vurgulanırken, Arjantinli yıldızın kariyerini Barcelona'da tamamlayacağı kaydedildi. Öte yandan Fransız basını, PSG'nin Lionel Messi'nin yerine yapacağı transferi de duyurdu.

KAPI 100 MİLYON EURO İLE AÇILACAK

Habere göre PSG, Lionel Messi'nin boşluğunu Bernardo Silva ile dolduracak. Aksam.com.tr'nin aktardığı habere göre Fransız devi, Bernardo Silva için kesenin ağzını açacak. İddiaya göre Manchester City, Portekizli yıldız için kapıyı 100 milyon eurodan açacak.

28 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Silva bu sezon ligde 4 gol, 5 asistle oynuyor. (Akşam)