TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Gelecek sezon Süper Lig ve...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol akademileri projesi kapsamında açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE:

"Kalıcı ve istikrarlı başarı istiyorsak, sorunsuz ve sonuç odaklı işleyen, sürdürülebilir bir futbol ekosistemi yaratmak zorundayız. TFF olarak bizim rolümüz, futbol akademileri projesini sağlam bir zemine oturtmak ve uygulamasını sağlamak."

"Kulüplerimiz ekonomik olarak zor durumdalar. Borçları 25 milyar TL'ye yakın. Faizi ile birlikte bu iki katına çıkıyor. Futbol akademileri projemiz, işte bu yüzden kritik öneme sahip. Hem sportif başarıda hem de finansal açıdan ihtiyaçları karşılıyor."

"Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz."

"Millî Takımımızın başarısı da bu projenin sağlıklı yürüyüşüne bağlı. Millî Takımımıza her yaş kategorisi için oyuncu havuzu oluşmasını hedefliyoruz."

"Bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı birçok ziyaret gerçekleştirdik. Altyapı tesislerini inceledik ve görüş alışverişlerinde bulunduk. Tüm bu ziyaretlerimizin amacı, Türkiye'nin altyapı akademileri modelini geliştirmekti."

"Türk futbolunda genç oyuncu gelişimini uluslararası standartlarda, sağlıklı ve sürdürülebiir bir akademi modeliyle oluşturmak adına, Double Pass firmasıyla iş birliği protokolünü sizlerin huzurunda imzalayacağız. Double Pass; FIFA, UEFA ve çeşitli ülke federasyonlarıyla yürüttüğü eğitim ve denetleme çalışmalarıyla dünya çapında kenidi ispat etmiş, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip bir şirket. Premier League, Bundesliga, US Soccer, J-League, DBU, Flamengo, Hertha Berlin, SC Internacional, FC Copenhagen ve daha pek çok saygın kuruluşla birlikte çalışmalar gerçekleştirmiş."

"Bundan sonra bu deneyimlerini ve uzmanlıklarını, Türk futbolunun geleceği için kullanacaklar. Sizlerin huzurunda kendilerini tebrik ediyor, iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Şimdi ise Double Pass firmasıyla birlikte gerçekleştireceğimiz projemizin kapsamı hakkında sizleri bilgilendirmek isterim. Öncelikle, yaş gruplarına özel kriterleri taşıyan antrenörler seçilecek. Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak."

"Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler."

"Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. Futbol akademilerinin finansmanında, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili kanunu değiştirerek kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma zorunluluğu getirdi. Kulüplerimize böyle güzel bir imkan tanıyarak Türk futbolunun gelişmesine büyük destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

"Diğer taraftan, genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz."

"Futbol akademileri projemizi başlattık. Çıktığımız bu yolda futbolumuzun tüm paydaşlarının birlik ve beraberlik içinde ortak bir amaç için çalışacaklarına eminiz. Şanlı Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. Kuruluş yıl dönümünde, tüm camiamızı Türk futbolunun geleceğini istikrarlı ve kalıcı bir başarıya taşımaya davet ediyoruz. Bu önemli projeye katkı sağlayacak tüm paydaşlarımıza ve Double Pass firmasına çok teşekkür ediyorum."