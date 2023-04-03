Trabzonspor, kupada MKE Ankaragücü’ne konuk olacak

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan, haftayı sahasında 4-3'lük Yukatel Kayserispor mağlubiyetiyle kapatan bordo-mavililer, kupada MKE Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Medipol Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Dünkü çalışmaya katılan Trezeguet'nin durumu ise son kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Trabzonspor, öğle saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından özel uçakla Ankara'ya gidecek.

TEK HEDEF KUPA KALDI

Süper Lig'de, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 19'a yükselen Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaşırken Avrupa defterini de kapamıştı. Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Karadeniz ekibi, sezonun geri kalan bölümünde ise tek hedef olarak belirlediği Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.



10. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Bugüne kadar 60 kez düzenlenen organizasyonda 15 defa finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmek ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi bugüne kadar; 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonları olmak üzere toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.