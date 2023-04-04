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Giriş Tarihi: 4.4.2023 15:27

Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

AA
Gençlerbirliği’nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini yürüten Mustafa Dalcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Mustafa Dalcı ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon ligde 21 puanla 17. sırada yer alan ve kümede kalma mücadelesini sürdüren Gençlerbirliği'nde Dalcı, bu sezon kulüpten ayrılan üçüncü teknik adam oldu. Sezona Metin Diyadin ile başlayan ve ardından Taşkın Aksoy ile anlaşan başkent temsilcisinde Mustafa Dalcı, 15 Kasım'dan itibaren takımda teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

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Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi
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