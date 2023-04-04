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Giriş Tarihi: 4.4.2023 20:51

Hakemi iten Fulham'ın futbolcusu Mitrovic'e 8 maç men cezası

AA
Hakemi iten Fulham’ın futbolcusu Mitrovic’e 8 maç men cezası

Fulham Kulübünün Sırp santrforu Aleksandar Mitrovic, İngiltere Federasyon (FA) Kupası çeyrek finalinde kırmızı kart görmesine neden olan davranışları nedeniyle 8 maç men cezası aldı.

FA'den yapılan açıklamada, bağımsız düzenleme kurulunun kararına gerekçe olarak Mitrovic'in hakem Chris Kavanagh'a karşı şiddet içeren davranışta bulunması ve uygunsuz, küfürlü, aşağılayıcı, tehdit edici dil kullanması gösterildi. Mitrovic'e ayrıca 75 bin sterlin para cezası verildi.

Kurul, aynı maçta kırmızı kart gören Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'ya ise 2 maç men ve 40 bin sterlin para cezası verilmesine hükmetti.

Manchester United'ın 3-1 kazandığı 19 Mart'taki karşılaşmanın 72. dakikasında Fulham'dan Willian, kalelerine giden topu elle kesince kırmızı kart görmüş ve rakip takım penaltı kazanmıştı. Karara itiraz eden Mitrovic, hakemi itmiş ve gördüğü kırmızı kart sonrası üstüne yürümüştü.

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Hakemi iten Fulham'ın futbolcusu Mitrovic'e 8 maç men cezası
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