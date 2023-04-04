Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ranieri, takım arkadaşı Amrabat'ın orucunu açması için sakatlandı
Giriş Tarihi: 4.4.2023 09:59

Son dakika haberi: Ranieri, takım arkadaşı Amrabat'ın orucunu açması için sakatlandı

Son dakika haberi: Ranieri, takım arkadaşı Amrabat’ın orucunu açması için sakatlandı

Son dakika haberi:  İtalya Serie A'nın 28. haftasında oynanan Inter ile Fiorentina maçında ilginç anlar yaşandı. Fiorentina'da Lucas Ranieri, Inter'i 1-0 mağlup ettikleri maçın son dakikalarında sakatlık numarası yaparak takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açmasını sağladı.

Inter ile Fiorentina, İtalya Serie A'nın 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi tek golle kazanan Fiorentina'da Lucas Ranieri'nin oruç tutan takım arkadaşı için yaptığı hareket büyük alkış aldı.

ARKADAŞININ ORUÇ AÇMASI İÇİN SAKATLIK NUMARASI YAPTI

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Lucas Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açabilmesi için kendini yere bırakarak sakatlık numarası yaptı. Bu sırada Amrabat kenara gelerek hızlıca orucunu açtı.

FRANSA'NIN İFTAR YASAĞI TEPKİ ÇEKTİ

İngiltere ve Hollanda'da oruç tutan futbolcular için iftar vaktinde oyun durduruluyor. Ancak İtalya ve Fransa gibi diğer büyük liglerde bu uygulamaya geçilmedi. Son olarak Fransa'da kesin bir kararla oruç tutan futbolculara bir ayrıcalık tanınmayacağının açıklanması büyük tepki çekmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ranieri, takım arkadaşı Amrabat'ın orucunu açması için sakatlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA