Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'den skandal karar! Oruç tutan oyuncusunu kadroya almadı...
Giriş Tarihi: 4.4.2023 10:10

Son dakika haberleri: Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'den skandal karar! Oruç tutan oyuncusunu kadroya almadı...

Son dakika haberleri: Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare’den skandal karar! Oruç tutan oyuncusunu kadroya almadı...

Son dakika haberleri: Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın teknik direktörü Antoine Kombouare, Reims ile oynayacakları mücadele öncesi skandal bir karara imza attı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes'ta teknik direktör Kombouare, skandal bir karara imza attı.

59 yaşındaki çalıştırıcı, Reims ile oynayacakları maç öncesi futbolcuların oruç tutmalarını yasakladı. Takımın Cezayirli beki Jaouen Hadjam, bu karara karşı çıktı ve orucunu bozmayacağını hocasına iletti. Antoine Kombouare bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcuyu maç kadrosundan çıkardı.

Kombouare'nin bu tutumu büyük tepki çekti. Taraftarlar, maç kadrosunun açıklandığı paylaşımın altına yorum yaparak Fransız teknik adamı eleştirdi.

Fransa Futbol Federasyonu da Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladığını duyurmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'den skandal karar! Oruç tutan oyuncusunu kadroya almadı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA