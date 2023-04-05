Galatasaray’da Inaki Pena gelişmesi! Pena resmen kararını verdi...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na dikti. 2 kulvarda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar evinde Başakşehir'i konuk edecek.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif ayarışları devam ediyor. Uruguaylı file bekçinini ilerleyen yaşını düşünen yönetim harekete geçti.

Galatasaray'da öne çıkan isim geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Inaki Pena oldu. İspanyol basını Inaki Pena transferinde flaş gelişmeyi duyurdu.

Estadiodeoırtivo'nun haberine göre, 24 yaşındaki kaleci, Barcelona'da devam etme kararı aldı. Pena, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in yerine geçme rolünü kabul etti.

Barcelona genç kaleci ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Bu sezon Barcelona formasıyla 3 maçta sahaya çıkan Pena, kalesinde 5 gol gördü. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.