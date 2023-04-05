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Giriş Tarihi: 5.4.2023 10:37

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Galatasaray’da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Galatasaray bonservisi Juventus’ta bulunan, Chelsea’de kiralık oynayan Denis Zakaria’yı gündemine aldı. Torreira’nın olası ayrılığında Galatasaray’ın 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük favorisi Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını planlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çeken Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın harekete geçen Cimbom, bu kapsamda kiralık olarak Chelsea'de forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan 26 yaşındaki İsviçreli orta saha Denis Zakaria'yı gündemine aldı. Bu sezon Maviler'de 10 maça çıkan yıldız orta sahanın, sezon sonunda Juve'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın da transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. Juventus teknik direktörü Allegri'nin de Zakaria'yı kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Zakaria'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

47 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'ın gündemindeki Denis Zakaria 47 kez İsviçre Milli Takımı formasını giydi. Bu karşılaşmalarda 3 gol kaydeden 26 yaşındaki futbolcu ön liberonun dışında ihtiyaç duyulması halinde merkez orta saha ve stoperde de görev yapabiliyor. Galatasaray'ın bu transferdeki tasarrufu Torreira'nın durumuna göre şekillenecek.

10 MAÇTA 1 GOLÜ VAR
BU sezon Chelsea'de 10 maça çıkabilen Denis Zakaria bu karşılaşmalarda 1 gol sevinci yaşadı. Zakaria'nın sezon sonu Juventus'a dönmesi bekleniyor. (Takvim)

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Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria
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