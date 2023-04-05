Son dakika haberleri: Weghorst İngiltere’de ’sefil’ oldu! İngiliz basını dalga geçti...

Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Hollandalı forvet Wout Weghorst, aradığı mutluluğu Ada'da bulamadı.
Adeta kaçar gibi giden 30 yaşındaki oyuncu, takımının Newcastle United yenilgisinin ardından İngiliz medyasında alay konusu oldu.
Manchester Evenings, "Sefil formunu, Newcastle'a karşı da sürdürdü" derken The Athletic, "Weghorst, United'ın sorunlarının ispatı" sözleriyle eleştirdi. ManU efsanesi Gary Neville de, "Weghorst, United forvetinin gereken özelliklerine sahip değil" dedi.