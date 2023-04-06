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Giriş Tarihi: 6.4.2023 15:44 Son Güncelleme: 6.4.2023 15:59

Trabzonspor altyapıdan 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

AA
Trabzonspor altyapıdan 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, altyapısından 5 oyuncusu Çağan Yılmazer, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Muhammed Mustafa Pınarcı, Rüzgar Esen Bostan ve Oğuzhan Yılmaz ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk ve Genel Saymanı Sami Karaman'ın yer aldığı törende konuşan Ertürk, "Gerek başkanımız Ertuğrul Doğan, gerekse asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'ın da ifade ettiği gibi altyapıya bu yıl her zamankinden daha çok önem vereceğiz. Bu doğrultuda ilk adımı da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile iş birliği protokolü imzalayarak atmıştık. Genç arkadaşlarımız kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Camiamıza ve genç arkadaşlarımıza bir kez daha hayırlı olsun, Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili oyuncular, imza töreni sonrası aileleri ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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Trabzonspor altyapıdan 5 oyuncusuyla profesyonel sözleşme imzaladı
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