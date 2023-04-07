Beşiktaş’ta Cenk Tosun sürprizi! 1 yıl derken...

ABD'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Siyah-Beyazlı idareciler, golcü futbolcuya 2 yıl daha kontrat önerisinde bulunup 2026'ya kadar devam etmek istediklerini iletti. Ara transfer döneminde ABD ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çeviren Cenk'in hem performansı hem de sadakati takdir kazandı. Deneyimli oyuncuya yapılan teklifin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL'ye yakın olduğu belirtildi. Tarafların kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.