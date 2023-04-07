Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! 1 yıl derken...
Giriş Tarihi: 7.4.2023 09:03

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! 1 yıl derken...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Cenk Tosun sürprizi! 1 yıl derken...

Beşiktaş, harika bir sezon geçiren Cenk Tosun ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinde sona geldi. Kadıköy’de Fenerbahçe’ye attığı gollerle kontratı otomatik olarak 1 sezon uzayan 31 yaşındaki futbolcu, +2 yıllık imza atacak. Senelik kazancı yaklaşık 3 katına çıkacak olan Cenk, bonuslarla birlikte 30 milyon TL kazanacak.

Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyonu devreye sokmasının ardından taraflar arasındaki yeni anlaşmaya odaklanıldı. Mevcut maaşı 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye çıkacak Cenk'e performansının karşılığını vermek isteyen yönetim görüşmelerde sona geldi.

ABD'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Siyah-Beyazlı idareciler, golcü futbolcuya 2 yıl daha kontrat önerisinde bulunup 2026'ya kadar devam etmek istediklerini iletti. Ara transfer döneminde ABD ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi geri çeviren Cenk'in hem performansı hem de sadakati takdir kazandı. Deneyimli oyuncuya yapılan teklifin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL'ye yakın olduğu belirtildi. Tarafların kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
Son dakika: İstanbul'da şafak vakti dev operasyon! 10 milyar TL'lik vurgunda 153 gözaltı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Cenk Tosun sürprizi! 1 yıl derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA