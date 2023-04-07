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Giriş Tarihi: 7.4.2023 17:01

Chelsea'de yeni sezon için bomba teknik direktör iddiası! Carlo Ancelotti...

Chelsea’de yeni sezon için bomba teknik direktör iddiası! Carlo Ancelotti...

Premeir Lig devi Chelsea, Graham Potter'in görevine son verdikten sonra sezon sonuna kadar takımı Frank Lampard'a emanet etmişti. Londra ekibi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Carlo Ancelotti için Chelsea iddiası geldi ESPN'de yer alan habere göre; Chelsea, Real Madrid'den ayrıldığı takdirde takımın başına ilk önce Carlo Ancelotti'yi getirmeye çalışacak.

İtalyan Teknik adama yakın kaynakların Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

Başarılı teknik adam daha önce 2009 ve 2011 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırmıştı. Londra ekibi onun liderliğinde Premier Lig, FA Cup ve UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

Ancelotti, 2021'den beri Real Madrid'in Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapıyor. Chelsea, Graham Potter'in görevine son verdikten sonra sezon sonuna kadar takımı Frank Lampard'a emanet etmişti.

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Chelsea'de yeni sezon için bomba teknik direktör iddiası! Carlo Ancelotti...
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