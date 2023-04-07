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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:30 Son Güncelleme: 7.4.2023 11:06

Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniya'ya İtalya'dan talip! Roma ve Torino...

Fatih Karagümrük’te Rayyan Baniya’ya İtalya’dan talip! Roma ve Torino...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Rannan Banniya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bu sezon performansı ile dikkat çeken oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Torino talip oldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün genç stoperi Rayyan Baniya, performansı ile İtalyan takımlarının dikkatini çekti. Baniya, kulüplerin transfer radarına girdi

ROMA VE TORİNO'DAN BANİYA'YA KANCA
Tuttosport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Roma ve Torino, Rayyan Baniya'yı transfer listesine aldı. İki takımın da Fatih Karagümrük ile görüşerek Türk asıllı İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

İŞTE BANİYA'NIN BONSERVİS BEDELİ
Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki savunmacının bonservis bedelini belirledi. İstanbul temsilcisi, Baniya için 5 milyon Euro isteyecek.

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Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniya'ya İtalya'dan talip! Roma ve Torino...
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