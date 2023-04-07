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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:09 Son Güncelleme: 7.4.2023 10:11

Jose Mourinho için çılgın teklif! 120 milyon...

SPOR SERVİSİ
Jose Mourinho için çılgın teklif! 120 milyon...

Geçtiğimiz sezon Roma'yı UEFA Konferans Ligi şampiyonu yapan Jose Mourinho, reddedilemeyecek çılgın bir teklif aldı. Mourinho'nun, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılan Herve Renard'ın yerine ya da Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın hedefinde olduğunu vurguladndı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan astronomik bedelli bir teklif geldiği iddia edildi.

MOURİNHO'YA İKİ YIL İÇİN 120 MILYON TEKLİF
Geçtiğimiz sezon Roma'yı UEFA Konferans Ligi şampiyonu yapan Jose Mourinho, reddedilemeyecek çılgın bir teklif aldı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport; 60 yaşındaki Mou'nun, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılan Herve Renard'ın yerine ya da Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın hedefinde olduğunu vurguladı. Portekizli çalıştırıcının, senelik 60 milyon Euro'dan (1.2 milyar TL) 2 yıllık sözleşmeyle kapısı çalınacağını belirtildi. Mou, teklifi kabul etmesi durumunda futbol tarihinin en çok maaş alan teknik adamı olarak tarihe geçecek.

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Jose Mourinho için çılgın teklif! 120 milyon...
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