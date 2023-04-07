Mario Balotelli’den İtalya’ya dönüş sinyali! Victor Osimhen...

Sion'da sık sık eleştirilere maruz kalan yıldız oyuncu bu sezon ligde oynadığı 15 maçta beş kez gol sevinci yaşamayı başardı.

ADANA DEMİRSPOR'DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Temmuz 2021'de İtalya'nın Monza ekibinden Adana Demirspor'a transfer olan yıldız oyuncu gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

İsviçre'de pek de mutlu olmayan Balotelli, Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Instagram'da takipçileriyle soru-cevap yapan yıldız isme, bir İtalyan taraftar; Napoli'de oynamasını istediğini söyledi.

Balotelli'de kendisine gelen bu yanıtı, Napoli'nin yıldız ismi Victor Osimhen'i etiketleyerek paylaştı ve not olarak da "Ne dersin?" sorusunu ekledi.

Victor Osimhen de kendi Instagram hesabından 'Her zaman beklerim' yanıtını verdi.

Balotelli ile Osimhen'in bu paylaşımları, İtalyan yıldızın Serie A'ya geri döneceği şeklinde yorumlandı. (Fanatik)