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Giriş Tarihi: 7.4.2023 20:29

Son dakika haberi: TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Mauro Icardi'ye büyük şok...

Son dakika haberi: TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Mauro Icardi’ye büyük şok...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikten sonra paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, o isimler arasında yer aldı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mauro Icardi, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevkedildi.

Icardi, kupadaki Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde paylaşım yapmıştı.

İşte açıklama:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir karar verilmiştir.

PFDK'YE SEVK EDİLEN TÜM İSİMLER

Öte yandan Galatasaray ve başkan Dursun Özbek sportmenliğe aykırı hareket, Beşiktaş ve başkan Ahmet Nur Çebi sportmenliğe aykırı hareket ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu "hakaretleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU' nun 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin 05.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Son dakika haberi: TFF, PFDK sevklerini açıkladı! Mauro Icardi'ye büyük şok...
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