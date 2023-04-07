Trabzonspor’un Marek Hamsik kararı! Yeni sezonda takımda kalacak mı?

Trabzonspor'da bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bordo-Mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği tecrübeli oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönerek futbol yaşantısına bir süre daha burada devam edip ardından kendi futbol akademisinde antrenörlük yapmaya başlamayı planlıyor.

Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde de alabileceği maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultu da takım antrenmanlarının yanı sıra bireysel çalışmalara da öncelik vereceği öğrenildi. (Takvim)