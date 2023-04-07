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Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:43

Trabzonspor'un Marek Hamsik kararı! Yeni sezonda takımda kalacak mı?

Trabzonspor’un Marek Hamsik kararı! Yeni sezonda takımda kalacak mı?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen Orhan Ak'ta istifa edince takımın yeni teknik direktörü kim olacağı merak edilirken, bir yandan da takımda oyuncuların geleceği merak ediliyor. Trabzonspor’da Marek Hamsik ile yollar ayrılmak üzere. Bordo- Mavili kulüp ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Marek Hamsik futbol yaşantısına ülkesinde devam edecek.

Trabzonspor'da bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen istikrarı yakalayamayan Marek Hamsik'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bordo-Mavili kulübün sözleşme uzatma teklifi yapmayı düşünmediği tecrübeli oyuncunun sezon sonunda ülkesine dönerek futbol yaşantısına bir süre daha burada devam edip ardından kendi futbol akademisinde antrenörlük yapmaya başlamayı planlıyor.

Ancak tecrübeli oyuncunun ligde kalan süre içerisinde de alabileceği maksimum süreyi almak istediği ve bu doğrultu da takım antrenmanlarının yanı sıra bireysel çalışmalara da öncelik vereceği öğrenildi. (Takvim)

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Trabzonspor'un Marek Hamsik kararı! Yeni sezonda takımda kalacak mı?
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