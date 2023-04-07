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Giriş Tarihi: 7.4.2023 12:53 Son Güncelleme: 7.4.2023 12:53

Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Marcelo Bielsa...

Uruguay’ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Marcelo Bielsa...

Uruguay Futbol Federasyonu'nun milli takımın yeni teknik direktörü olması için Marcelo Bielsa ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'ı çalıştıran Marcelo Bielsa, Uruguay milli takımının yeni teknik direktörü olmaya yakın.

TyC Sports'un haberine göre, Uruguay Federasyonu'nun, Marcelo Bielsa ile anlaşma sağlanması halinde yakın bir zamanda duyuru yapacağı belirtildi.

LEEDS UNİTED'I PREMİER LİG'E TAŞIDI
Marcelo Bielsa, Leeds United'ı İngiltere Championship'te şampiyon yaptıktan sonra Premier Lig'e taşıdı. Daha önce Arjantin ve Şili'yi de çalıştıran teknik adam, Uruguay ile anlaşırsa teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kez bir milli takımın başında görev alacak.

Yaklaşık bir yıldır kulüp çalıştırmayan Arjantinli teknik direktör, en son görev aldığı Leeds United ile çıktığı 170 karşılaşmada maç başına 1.61 puan ortalaması yakaladı.

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Uruguay'ın yeni teknik direktörü belli oluyor! Marcelo Bielsa...
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