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Giriş Tarihi: 7.4.2023 16:55 Son Güncelleme: 7.4.2023 17:01

Victor Osimhen'in menajerinden oyuncusuna övgü! "Osimhen, Haaland'dan iyi"

Victor Osimhen’in menajerinden oyuncusuna övgü! Osimhen, Haaland’dan iyi

Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili övgü dolu sözler sarf etti. D'Amico, Victor Osimhen Erling Haalnd'dan iyi" ifadelerini kullandı.

Napoli'de bu sezon harikalar yaratan Victor Osimhen'in menajeri Andrea D'Amico, oyuncusuyla ilgili konuştu. D'Amico yaptığı açıklamada, "Osimhen şu anda dünyanın en iyi forveti. Erling Haaland'dan bile daha iyi." dedi.

PSG için harika bir tercih olabileceğini söyleyen menajer, "Hücum oyuncularından önemli birini kaybedecek olan PSG için harika bir tercih olacak. Bence Messi Miami'ye gidecek ama bu sadece benim görüşüm." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Serie A'nın en golcü oyuncusu olan Osimhen 23 maçta 21 gol kaydetti. (sporx)

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Victor Osimhen'in menajerinden oyuncusuna övgü! "Osimhen, Haaland'dan iyi"
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