3 yıldızın korkulu rüyası Redmond

F.Bahçe derbisinde sonradan oyuna girerek 1 gol ve 3 asistle tarihi bir performansa imza atan Redmond, formayı adeta söktü aldı. Bu durum üç oyuncuyu paniğe sokarken teknik ekibin de kafasını karıştırdı.İlk işaretler Hadziahmetovic'i gösteriyor ancak Boşnak yıldızın savunmaya katkısı düşündürüyor. Bu nedenle Gedson'u yedeğe çekip,Bir diğer seçenek ise fizik olarak zayıf olan Ghezzal'ın kulübede bekleyip, sonradan takıma dahil olması.