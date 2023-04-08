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Giriş Tarihi: 8.4.2023

3 yıldızın korkulu rüyası Redmond

3 yıldızın korkulu rüyası Redmond
F.Bahçe derbisinde sonradan oyuna girerek 1 gol ve 3 asistle tarihi bir performansa imza atan Redmond, formayı adeta söktü aldı. Bu durum üç oyuncuyu paniğe sokarken teknik ekibin de kafasını karıştırdı. Şenol Güneş'in bu konuda Gedson, Hadziahmetovic ve Ghezzal özelinde karar vereceği kaydedildi. İlk işaretler Hadziahmetovic'i gösteriyor ancak Boşnak yıldızın savunmaya katkısı düşündürüyor. Bu nedenle Gedson'u yedeğe çekip, Salih ve Hadziahmetovic'in önünde Redmond'un oynama ihtimali var. Bir diğer seçenek ise fizik olarak zayıf olan Ghezzal'ın kulübede bekleyip, sonradan takıma dahil olması.

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3 yıldızın korkulu rüyası Redmond
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