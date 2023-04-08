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Giriş Tarihi: 9.4.2023 01:06

İtalya Serie A'da haftanın maçında Lazio, Juventus'u mağlup etti

AA
İtalya Serie A’da haftanın maçında Lazio, Juventus’u mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 29. haftanın kapanış maçında Lazio, Juventus'u 2-1 yendi.

Ligde lider Napoli'nin ardından ikinci sırada bulunan Lazio, sezon ortasında aldığı puan silme cezası nedeniyle orta sıralara gerileyen Juventus ile Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.

Juventus'tan bu gole yanıt, 42. dakikada Adrien Rabiot'nun golüyle geldi: 1-1. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Maçın 53. dakikasında Mattia Zaccagni, Lazio'yu skorda yeniden üstünlüğe taşıyan golü kaydetti: 2-1.

Kalan dakikalarda konuk ekip, beraberlik sayısı için yüklense de aradığı golü bulamadı ve Lazio, Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle Lazio, puanını 58'e yükseltti ve lider Napoli'nin 16 puan gerisinde 2. basamaktaki yerini korudu. Lazio, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

Adı futbolcu transferlerine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasına karıştığı için sezon ortasında İtalya Futbol Federasyonundan (FIGC) aldığı 15 puan silme cezasıyla zirveden geriye düşen Juventus, Lazio'ya yenilerek, ligde 3 maç sonra kaybetti.

Juventus, ligde 6. yenilgisini yaşarken, 44 puanla 7. sırada kaldı.

Serie A'nın 29. haftasında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Udinese-Monza: 2-2, Fiorentina-Spezia: 1-1, Atalanta-Bologna: 0-2, Sampdoria-Cremonese: 2-3, Torino-Roma: 0-1 ve Hellas Verona-Sassuolo: 2-1.

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İtalya Serie A'da haftanın maçında Lazio, Juventus'u mağlup etti
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