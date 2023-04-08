Konya’da kazanan yok

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Arabam.com Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişatının ardından son haftalarda çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, 24. dakikdaMuhammet Demir ile öne geçti. 45'te sahneye Haji Wright çıktı. Antalya'nın ABD'li forveti,ve direkten ağlara gönderdi. İkinci devre iki takım da kontrolü elden bırakmayınca müsabaka eşitlikle tamamlandı. Stanojevic'in ekibi puanını 36'ya, Nuri Şahin'in Antalya'sı da 29'a yükseltti.Antalyaspor bu sezon dış sahada sadece 2 maç kazanabildi. Deplasmanda 13 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar; 8 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Konyaspor ise ligde yenilmezlik serisini 5 karşılaşmaya (2G/3B) çıkardı.