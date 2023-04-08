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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Konya’da kazanan yok

Konya’da kazanan yok

Son haftalarda çıkışa geçen Konyaspor, Antalyaspor karşısında Muhammet Demir ile öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, yıldızı Haji Wright’ın kafa golüyle 1 puanı kurtardı

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Arabam.com Konyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı. Kötü gidişatının ardından son haftalarda çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, 24. dakikda Diouf'un şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Muhammet Demir ile öne geçti. 45'te sahneye Haji Wright çıktı. Antalya'nın ABD'li forveti, sağ kanattan Bünyamin'in yaptığı ortada iyi yükselerek meşin yuvarlağı kafayla uzak köşeye yolladı ve direkten ağlara gönderdi. İkinci devre iki takım da kontrolü elden bırakmayınca müsabaka eşitlikle tamamlandı. Stanojevic'in ekibi puanını 36'ya, Nuri Şahin'in Antalya'sı da 29'a yükseltti.

DEPLASMANLAR KÂBUS OLDU
Antalyaspor bu sezon dış sahada sadece 2 maç kazanabildi. Deplasmanda 13 karşılaşmaya çıkan kırmızı-beyazlılar; 8 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı. Konyaspor ise ligde yenilmezlik serisini 5 karşılaşmaya (2G/3B) çıkardı.

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