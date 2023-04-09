Ankaragücü hayat buldu

Düşme hattındaki kritik mücadele nefesleri kesti. Ankara temsilcisi evinde ağırladığı İstanbulspor’u Ali Sowe (2) ve Lamine Diack’ın golleriyle 3-2 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı
Hafta içinde Trabzonspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Ankaragücü, Süper Lig'de de düşme hattını ilgilendiren maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldı. Eryaman Stadı'ndaki nefeslerikesen karşılaşmada Ali Sowe (10)ve Lamine Diack'ın (24) golleriylesarı-lacivertliler soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya iyi başlayan İstanbulspor, KeremŞen'in 47'de topuğuyla attığı golle farkı 1'e indirse de bir kez daha sahne alan Ali Sowe(53) durumu 3-1 yaptı. İki dakika sonra Jason Lokilo ağları sarsıp konuk ekibi oyunda tuttu. Ancak maçın kalan bölümünde başka gololmayınca Ankaragücü, istediğini alarakSüper Lig'de iki maç sonra kazandı.