Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankaragücü hayat buldu
Giriş Tarihi: 9.4.2023

Ankaragücü hayat buldu

Ankaragücü hayat buldu

Düşme hattındaki kritik mücadele nefesleri kesti. Ankara temsilcisi evinde ağırladığı İstanbulspor’u Ali Sowe (2) ve Lamine Diack’ın golleriyle 3-2 mağlup ederek altın değerinde 3 puan aldı

Hafta içinde Trabzonspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Ankaragücü, Süper Lig'de de düşme hattını ilgilendiren maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldı. Eryaman Stadı'ndaki nefesleri kesen karşılaşmada Ali Sowe (10) ve Lamine Diack'ın (24) golleriyle sarı-lacivertliler soyunma odasına önde girdi. İkinci yarıya iyi başlayan İstanbulspor, Kerem Şen'in 47'de topuğuyla attığı golle farkı 1'e indirse de bir kez daha sahne alan Ali Sowe (53) durumu 3-1 yaptı. İki dakika sonra Jason Lokilo ağları sarsıp konuk ekibi oyunda tuttu. Ancak maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Ankaragücü, istediğini alarak Süper Lig'de iki maç sonra kazandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! "Yine başa mı döndük?"
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'nin fonladığı grafiker Mahir Akkoyun Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! Etiket provokasyonunda ABD detayı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ODTÜ’deki skandal sınav kararına soruşturma: Başörtülü öğrencilere '28 Şubat' uygulaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankaragücü hayat buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA