Ankaragücü hayat buldu

afta içinde Trabzonspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Ankaragücü, Süper Lig'de de düşme hattını ilgilendiren maçta İstanbulspor'u 3-2 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldı.İkinci yarıya iyi başlayan İstanbulspor,topuğuyla attığı golle farkı 1'e indirse de bir kez daha sahne alandurumu 3-1 yaptı. İki dakika sonra Jason Lokilo ağları sarsıp konuk ekibi oyunda tuttu.